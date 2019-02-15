Власти Севастополя предложили сделать аэропорт Бельбек международным

Правительство Севастополя обратилось с просьбой создать международный пункт пропуска в будущей гражданской части аэропорта.

Заявление о создание в Бельбеке международной зоны подано севастопольскими властями в Министерство транспорта, сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников ТАСС.

В настоящее время на территории аэродрома строится гражданская инфраструктура, которая призвана принимать малые борта деловой авиации, а также чартерные рейсы. Ожидается, что через обновленную авиагавань будет проходить до 10 тыс. человек в год.

В настоящее время ответ на запрос ожидается.

Аэропорт входит в АО «Международный аэропорт «Симферополь», доля в уставном капитале принадлежит правительству Севастополя. Обновление уже существующих элементов завершено. «(Гражданская составляющая) является зоной ответственности непосредственно АО «Международный аэропорт «Симферополь». Они пока находятся в стадии подготовки и проектирования гражданского аэровокзального комплекса», – отметил Овсянников.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала об утверждении госпрограммы развития Крыма и Севастополя, на которую в общей сложности потратят почти 310 млрд рублей. Программу утвердил премьер Дмитрий Медведев.