В число самых перспективных людей Европы до 30 лет вошли четверо россиян

Forbes опубликовал список 300 «смелых и перспективных» людей Европы до 30 лет, в него попали четыре гражданина России.

В списке «300 до 30» самых перспективных людей Европы распределили по 10 категориям. Россияне попали в группу тех, кто «привносит новые идеи в Европу», пишет Forbes.

В список включены 28-летняя соосновательница марки женской одежды Sleeper Ася Вареца, хоккеисты Никита Зайцев (27 лет) и Евгений Дадонов (29 лет), пианист Даниил Трифонов (27 лет).