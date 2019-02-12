Медведев пригрозил Роспотребнадзору

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что судьбу Роспотребнадзора придется решить, если ведомство не справится с вопросом качества товаров.

«Если под качеством понимать соблюдение нормативных требований, ГОСТов, технических условий, то тогда у меня другого варианта нет: это должна быть компетенция Роспотребнадзора. Если он с этим не справится, то тогда мы решим судьбу этого ведомства, но в целом они должны этим заниматься, и я готов поручение им сформулировать, имея в виду, конечно, решение юридических вопросов, которые здесь возникают», – сказал Медведев во время встречи с членами Совфеда.

Также российский премьер высказался за сертификаты качества для бутилированной воды, передает ТАСС.