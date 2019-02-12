Российские туристы утонули во Вьетнаме

На курорте Нячанг были найдены тела двух российских туристов, сообщают местные СМИ.

Два российских туриста утонули во вторник на курорте Нячанг во Вьетнаме, передает РИА «Новости» со ссылкой на Vietnam News.

Погибшие были обнаружены около 8.00 по московскому времени. Сообщается, что мужчины провели в воде достаточно продолжительное время и на момент их обнаружения были уже бездыханными. Со слов одного из спасателей, перед тем, как отправиться купаться, погибшие употребили алкоголь.

Известно, что туристам было приблизительно по 60 лет. Их личности пока не установлены. По данному факту началось расследование.

Аналогичный случай с российским туристом произошел на курорте Нячанг в декабре 2017 года. Тогда 33-летний мужчина утонул у побережья курорта во время шторма.