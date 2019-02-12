Песков ответил на вопрос о письме Сечина Путину об ОПЕК+

Кремль не комментирует информацию о письме главы Роснефти Игоря Сечина с критикой работы в рамках ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Что касается служебной переписки, то мы ее комментировали и комментировать не будем», – цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что позиция Владимира Путина по теме ОПЕК+ ранее озвучивалась, она не поменялась.

«Президент говорил об эффективности этого направления работы с точки зрения упорядочения и стабилизации конъюнктуры на международных рынках по ценам на энергоносители», – сказал он.

Пресс-секретарь главы государства сказал также, что вопрос о создании альянса с ОПЕК не стоит на повестке дня, субстантивных дискуссий на этот счет не ведется, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе СМИ сообщали, что Сечин отправил Путину письмо, где сообщил, что сделка ОПЕК с Россией по сокращению добычи нефти – стратегическая угроза для страны и играет на руку США.