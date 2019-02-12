Стала известна стоимость российского газовоза для «Арктик СПГ-2»

Стоимость строительства газовозов Arc7 для проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» на суперверфи «Звезда» может составить 383 млн долларов, следует из письма консорциума Роснефти, «Роснефтегаза» и Газпромбанка в Минпромторг.

Стоимость строительства газовозов Arc7 для проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» может составить 383 млн долларов, однако «Звезда» уточняет, что цена актуальна лишь при выполнении поручений президента по загрузке суперверфи согласно перспективному плану до 2035 года в полном объеме, передает «Коммерсант».

В ином случае стоимость строительства головного газовоза Arc7 может составить 698,2 млн долларов, при заказе пяти судов – 609,3 млн долларов, десяти – 600,6 млн долларов, 15 судов – 602,9 млн долларов.

Такие цифры указаны в письме консорциума Роснефти, «Роснефтегаза» и Газпромбанка в Минпромторг от 24 января.

В рамках приведенного расчета собственные работы верфи на головном судне оцениваются в 250,2 млн долларов, а при строительстве серии из 15 судов цена снизится до 218,6 млн долларов.

При этом стоимость работ южнокорейской стороны, в кооперации с которой и планировалось строить суда, – так называемый материальный пакет – оценивается в 235,4 млн долларов вне зависимости от серийности.

В Минпромторге сообщили, что консорциум ранее направил некорректные данные по стоимости планируемых к строительству крупнотоннажных судов, которые впоследствии были аннулированы.

Отмечается, что письмом от 11 февраля были представлены уточненные данные по стоимости строительства на «Звезде» газовоза для «Арктик СПГ 2» с учетом строительства серии из 15 судов; в данный момент ведомство проводит аудит представленной цены.

На «Звезде» сообщили, что занимаются расчетом сценариев финансовых моделей строительства различных судов, включая и инновационные, как, например, суда-газовозы, которые ранее не строились в России.

По оценкам верфи, цена строительства газовозов Arc7 на корейских верфях, получающих до 70 таких заказов в год, составляет около 330 млн долларов.

Эксперты и собеседники «Коммерсанта» оценили эту стоимость в 316-318 млн долларов. В НОВАТЭКе сообщили, что рыночная стоимость одного газовоза Arc7 – порядка 315 млн долларов и с учетом локализации производства стоимость в будущем будет снижаться.

В Минпромторге сообщают, что цена строительства на крупнейших корейских верфях –324,4-330 млн долларов. Подготовка проекта постановления России о субсидировании «Звезды» продолжается исходя из этих данных, пояснили в министерстве.

Ранее стало известно, что Минпромторг предложил компенсировать «Звезде» из бюджета разницу в стоимости строительства судов по сравнению с зарубежными верфями. В проекте постановления речь идет о максимальной компенсации в 30% на газовозы для «Арктик СПГ 2» и 20% на танкеры-продуктовозы типа MR на газомоторном топливе. Планируется, что мера вступит в силу с 2020 года и может быть продлена до конца 2035 года.

Из документов «Звезды» следует, что строительство головного газовоза планируется в 2020–2022 годах, последующих четырех судов – в 2021-2023 годах, следующих серий по пять судов – в 2022-2024 годах и 2023-2025 годах.

Основным риском при строительстве на суперверфи всегда назывались не только стоимость, но и соблюдение сроков сдачи газовозов. Источники в отрасли отмечают, что первая линия «Арктик СПГ 2», которую НОВАТЭК рассчитывает ввести в конце 2022 года, может обойтись без собственных танкеров Arc7, позаимствовав их у проекта «Ямал СПГ», однако для второй линии такой возможности уже нет.

Заказчиком головного газовоза должен стать «Совкомфлот», остальные 14 судов будут строиться по тендерному контракту.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что, исходя из документов «Звезды», объем закупки на корейских верфях для первого и пятнадцатого танкера планируется одинаковый.

Это означает, фактически, никакой локализации, кроме закладки и сборки корпуса; монтажа винтов и винторулевых колонок, достройки и швартовых и ходовых испытаний не происходит.

При благополучном варианте, когда стоимость танкера может снизиться до более или менее конкурентоспособных 383 млн долларов, от бюджета потребуются субсидии в 62,8 млрд рублей на всю серию из 15 газовозов.

Расходы заказчика, полагает Бурмистров, при этом окажутся не больше, чем при закупках в Корее.