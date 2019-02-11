В Совфеде предложили зачислять НДФЛ по месту жительства

Бюджетный комитет Совета Федерации подготовил рекомендации правительству России, согласно которым налог на доходы физических лиц в бюджет предлагается зачислять по месту жительства налогоплательщика.

На примере Ульяновской области комитет обсудил, какие изменения можно внести в налоговое и бюджетное законодательства с целью повышения финансовой устойчивости региональных бюджетов, передает РИА «Новости».

«Правительству рекомендовано рассмотреть вопрос о зачислении налога на доходы физических лиц в бюджет по месту жительства налогоплательщика», – сказано в рекомендациях, сформированных по итогам обсуждения.

В настоящее время НДФЛ уходит в бюджет региона по месту регистрации организации, в которой работает физическое лицо.