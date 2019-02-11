Депутат Рады назвал Украину колонией

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что считает Украину колониальной страной, из которой высасывают трудовые ресурсы.

Он отметил, что безвизовый режим стал угрозой для Украины. «Мы с вами – колония, из которой сегодня высасывают трудовые ресурсы. И это наносит куда более страшный ущерб, чем даже то, что недоумки сегодня правят страной», – передает его слова РИА «Новости».

По мнению депутата, Европа специально улучшает условия для трудовой миграции с Украины, «высасывая завтрашний день» из этой страны.

Ситуацию с миграцией украинцев Рабинович назвал «безумием и катастрофой».

Ранее политики на Украине неоднократно замечали, что из-за разрыва с Россией страна превращается в «сырьевой придаток» Запада.