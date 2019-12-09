Долг Украины перед Россией вырос в полтора раза

Министерство финансов России сообщило, что сумма требований России к Украине по делу о долге составляет около 4,5 млрд долларов. Слушания по делу начались в Верховном суде Великобритании.

«На сегодняшний день сумма требований Российской Федерации с учетом начисленных процентов составляет порядка 4,5 млрд долларов США», – сказано в сообщении Минфина, передает РИА «Новости».

В ведомстве напомнили, что суверенные еврооблигации Украины на 3 млрд долларов были размещены в конце 2013 года в пользу России со ставкой купона 5% годовых. Однако с конца 2015 года Киев допустил дефолт по долгу.

В итоге в 2017 году Минфин подал иск в Высокий суд Лондона, в итоге суд обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в 3 млрд долларов, неосуществленный купонный платеж в 75 млн долларов и штрафные проценты на эти суммы.

Позже апелляционный суд Англии вынес решение по жалобе Украины и подтвердил правомерность отказа ей в рассмотрении ее оснований, однако один из аргументов Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России) потребовал проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Россия обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс. Слушания по данному вопросу проводит Верховный суд Великобритании 9-12 декабря.

Ранее министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что объем потерь украинской экономики из-за разногласий с Москвой составил от 50 до 150 млрд долларов.