Подсчитан объем потерь экономики Украины из-за разногласий с Россией

Объем потерь украинской экономики из-за разногласий с Москвой составил от 50 до 150 млрд долларов, сообщил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

«Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 млрд долларов (например, аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд дает оценку в 100 млрд). А оценка остаточной стоимости объектов недвижимого госимущества на неподконтрольных территориях (Крым плюс Донбасс) составляет около 85 млрд гривен (более 3,5 млрд долларов)», – написал Милованов в Facebook.

Украина, которая зимой 2015 года оставила без электричества жителей Крыма, в августе 2019 года потребовала от России компенсацию за утерянные на полуострове сетевые активы. В самой республике считают, что требовать возмещения должны, наоборот, крымские власти. Эксперты считают, что у Киева есть шансы отсудить у Москвы деньги за утраченное имущество, но с их получением возникнут сложности.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.