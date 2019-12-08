Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка

Глава Бейского района Республики Хакасии Иннокентий Стряпков попал под машину, пытаясь убрать с проезжей части щенка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В сообщении на сайте правительства Хакасии говорится, что ДТП произошло в ночь на воскресенье, 8 декабря, на трассе Саяногорск – Калы – Бея.

«На проезжей части он (Стряпков – прим. ВЗГЛЯД) увидел щенка, остановился на обочине и вышел из машины, чтобы убрать животное с дороги. В этот момент, ехавший в попутном направлении, водитель автомобиля Honda Civic допустил наезд на Иннокентия Стряпкова», – сказано в сообщении.

Главу района госпитализировали с травмой головы и сотрясением мозга, в настоящее время врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Подчеркивается, что участники ДТП находились в трезвом состоянии.