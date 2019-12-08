Милонов объяснил опасность Бузовой и посоветовал ей доить коров

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Ольга Бузова негативно влияет на подрастающее поколение.

В программе «Секрет на миллион» на НТВ Милонов сказал, что она подает плохой пример молодежи. Ведущая Лера Кудрявцева спросила, почему он так считает, Милонов ответил: «Она поет», – передает РИА «Новости».

Ведущая возразила, заявив, что Бузова сделала «головокружительную» карьеру и содержит семью, однако Милонов заметил, что не понимает, за счет чего ей это удалось.

«Гениально зарабатывает деньги, потому что я не знаю, на чем. У вас сидел в стразах Прохор Шаляпин – он всяко лучше нее поет и зарабатывает меньше, чем она», – ответил депутат.

Он напомнил, что уже называл ее «порождением борделя» и призывал ее доить коров.

«Если кто-то считает, что «Дом-2» это не бордель, прошу поднять руку – я никого не вижу. Все считают, что «Дом-2» – это бордель. А доить коров – полезно», – передает его слова НТВ.