Time поместил Зеленского на обложку

Американский журнал Time выпустит очередной номер с фотографией украинского президента Владимира Зеленского на обложке. Статья о нем называется «Человек посередине» и посвящена его положению между лидеров России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Номер выйдет в тираж 16 декабря. Его обложка уже опубликована в Twitter журнала.

TIME’s new international cover: "I’m not afraid of the impeachment questions." How Ukrainian President Volodymyr Zelensky is navigating his role in the world's biggest political drama https://t.co/ct0URGVf8G pic.twitter.com/0DLz6GRpXc — TIME (@TIME) December 5, 2019

«Украинский президент Владимир Зеленский о том, каково это быть зажатым между Путиным и Трампом», – говорится в подзаголовке материала.

Статья основана на интервью, которое Зеленский дал западным СМИ. В нем он, в частности, заявил, что никому не доверяет в мировой политике, в том числе российскому лидеру Владимиру Путину.

«Man in the middle» – понятие из сферы компьютерной безопасности. Это вид кибератаки, при которой злоумышленник вмешивается в канал передачи связи между двумя собеседниками, перехватывает и изменяет их сообщения по своему усмотрению.