Путину представили новую систему мониторинга обращений на «прямую линию»

Президенту Владимиру Путину на Международном форуме добровольцев в Сочи представили систему мониторинга обращений, поступивших на «прямую линию».

Новый формат обработки обращений граждан был представлен Общероссийским народным фронтом, передает ТАСС.

«Мы получили сейчас 1,2 млн сообщений. Они загружены в систему и розданы в наши штабы, т. е. во всех 85 субъектах началась работа. Каждую пятницу у нас собираются волонтеры, экономические организации, органы власти к нам приходят, разбираются в вопросах. Вопросы берутся в работу и в течение недели они выезжают, связываются с людьми и пытаются разобраться в их проблемах», – рассказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Волонтеры в настоящий момент обзвонили порядка 72 тыс. человек.

В ходе презентации системы мониторинга Путину рассказали о просьбе 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Ейска пригласить его на Парад Победы в 2020 году. Президент пообещал исполнить желание ветерана.