АНО «РосНИИРОС» известила клиентов о возврате адресов

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей» (АНО «РосНИИРОС») сообщила клиентам о возврате адресов.

«Приносим свои глубочайшие извинения в связи с произошедшим инцидентом, связанным с несогласованной с клиентами передачей блоков IP-адресов другому Локальному Интернет Регистратору (LIR). Вместе с тем сообщаем, что АНО «РосНИИРОС» не планирует прекращать деятельность в качестве LIR-спонсора. В настоящий момент улажены все необходимые формальности и ранее переданные адреса возвращаются в АНО «РосНИИРОС», – говорится в сообщении на сайте АНО.

Также организация предложила клиентам, не оформившим расторжение договора с «РосНИИРОС», продолжить сотрудничество в рамках действующих договорных обязательств.

«Клиенты, расторгнувшие договоры, но желающие продолжать использование адресов из адресного пространства «РосНИИРОС», должны будут оформить новые договоры. Процедура и сроки заключения договоров с АНО «РосНИИРОС» находятся в стадии обсуждения, о результатах будет сообщено дополнительно», – заключили в организации.

В апреле произошло изъятие у «РосНИИРОС» почти полумиллиона адресов IPv4 ориентировочной ценой 600 млн рублей. Известно об этом стало только поздней осенью, когда институтам РАН потребовалось продлить договор об аренде IP-адресов. Обнаружилось, что адреса уже не у «РосНИИРОС», а у чешской компании Reliable Communications, которая хочет за их аренду на порядок больше денег. В совладельцах Reliable Communications оказался Алексей Солдатов, один из основателей первого отечественного интернет-провайдера АО «Релком».

После изъятия российские институты обратились в администрацию президента России и другие ведомства. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленной группы лиц, но имена причастных к этой схеме людей в СМИ названы: это Евгений Антипов и Алексей Шкиттин, подписавшие договор о передаче адресов от имени РосНИИРОС и Reliable Communications соответственно, а также Солдатов.

После этого чешская компания Reliable Communications решила вернуть «РосНИИРОС» пул из почти полумиллиона IPv4-адресов, который ранее был изъят в результате сомнительной процедуры.