Названо число разыскиваемых в СНГ боевиков и экстремистов

Более 10 тыс. человек в СНГ объявлены в розыск по обвинению в террористических и экстремистских преступлениях, половину из них составляют боевики, заявил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков.

«В информационных массивах АТЦ СНГ содержится развернутая информация в отношении практически 10 тыс. лиц, объявленных в межгосударственный розыск по обвинению в совершении преступлений террористического и экстремистского характера. Из них свыше 5 тыс. составляют лица, принимающие или принимавшие участие в боевых действиях в составе террористических, экстремистских организаций и незаконных вооруженных формирований на территориях государств, не входящих в СНГ», – передает ТАСС слова Новикова.

Он добавил, что АТЦ СНГ располагает 4 тыс. фото обвиняемых в терроризме и экстремизме, в том числе принимавших участие в боевых действиях за рубежом.

По словам Новикова, в СНГ с 2015 года задержаны более 200 человек, разыскиваемых за террористические преступления.

«Здесь АТЦ СНГ активно задействует потенциал шести профильных органов Содружества. Результатом такой работы за период 2015-2019 гг. стало установление местонахождения и задержание при непосредственной поддержке АТЦ СНГ (на основе предоставленной АТЦ информации) около 200 лиц, разыскиваемых за совершение преступлений террористического характера, а также выявление более 300 лиц, причастных к финансированию терроризма», – сказал он.

Напомним, 7 ноября директор ФСБ Александр Бортников заявил, что западные страны стали активнее пытаться расшатать ситуации внутри стран СНГ с помощью неправительственных организаций.