Глава ФСБ заявил об активных попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ

Западные страны стали активнее пытаться расшатать ситуации внутри стран СНГ с помощью неправительственных организаций, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

Бортников заявил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, что в данный момент наблюдается активизация «попыток внешнего деструктивного воздействия на внутриполитическую ситуацию в странах СНГ со стороны Запада», передает РИА «Новости».

При этом «традиционным инструментом для такого вмешательства во внутренние дела независимых государств являются иностранные и международные неправительственные организации».

Он сообщил также, что спецслужбы России, Азербайджана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана пресекли в 2019 году деятельность 13 ячеек международных террористических организаций и задержали 138 боевиков.

Бортников добавил, что с мая по октябрь на пограничный контроль поставили более 200 граждан СНГ, подозреваемых в причастности к террористическим или религиозно-экстремистским организациям.

Кроме того, совместно с КГБ Белоруссии был пресечен канал незаконной поставки оружия, изъято более 40 единиц огнестрельного оружия и 9 тыс. боеприпасов.

Спецслужбы России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана изъяли из оборота «значительное количество наркотических и психотропных веществ», обнаружили несколько лабораторий по производству наркотиков.

Ранее СНГ предупредили об угрозе «спящих ячеек» террористов.