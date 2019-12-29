Иванка Трамп не исключила ухода из Белого дома при победе отца на выборах

Советник президента США Иванка Трамп заявила, что даже в случае переизбрания ее отца Дональда Трампа на пост главы государства может покинуть его администрацию.

«Мы многое сделали, но этого пока недостаточно», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на CBS.

Иванка Трамп заявила, что «главным приоритетом» для нее является счастье ее детей. Как заверила дочь президента США, ее «решения всегда будут достаточно гибкими, чтобы соответствовать потребностям» детей.

В 2016 году она родила третьего ребенка.

Муж Иванки Джаред Кушнер работает старшим советником президента США.