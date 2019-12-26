Сенатор заявила о провале плана Украины по созданию «острова Крым»

Украине не удалось добиться изоляции Крыма и фактического превращения его в остров, заявила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в комментарии корреспонденту газеты ВЗГЛЯД.

«Поезд – важнейшая транспортная артерия. Паром зависит от погоды, авиацией переправишь не все, автотранспорт куда дороже железной дороги. Для нас Крымский мост – это кровеносная артерия для развития экономики. Верфи, строительный бизнес, туристическая отрасль – что угодно. А значит, и для развития всего полуострова», – сказала Ковитиди, которая со своей семьей стала одним из пассажиров поезда «Москва – Симферополь».

По ее словам, объединение Крыма с материком и, значит, с Россией, закончено.

«Острова Крым, который нам пыталась организовать Украина, больше нет. Крымский мост решает многие вопросы безопасности, геополитические вопросы», – заявила Ковитиди.

Сенатор рассказала, что на поезде поехала с двумя детьми и мужем.

«Нам очень нравится. На муже моем была большая нагрузка, конечно – очень много вещей. Думали, что продуктов понадобится много: курочку пожарили, яйца взяли, воду, фрукты. Блинов в дорогу пожарила. Мы просто не знали, какая в поезде будет еда. А здесь оказалось все хорошо. Поезд идет мягко, кормят вкусно. Еще бы крымские продукты и напитки в меню включить – совсем будет отлично. «Таврия» же поезд называется, не как-то еще», – сказала Ковитиди.

26 декабря первый поезд из Москвы в Крым прибыл на вокзал Симферополя. Движение поездов по Крымскому мосту открыл в понедельник президент Владимир Путин.