Нефть подорожала до максимума за три месяца

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром существенно выросли на фоне улучшения ожиданий в отношении глобальной экономики.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 81 цент – до 67,2 доллара за баррель, что является максимальной отметкой за последние три месяца, передает «Интерфакс».

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль увеличились на 59 центов – до 61,11 доллара за баррель. Это самый высокий уровень за последние три дня.

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказало заявление президента США Дональда Трампа о том, что торговое соглашение с Китаем готово, стороны работают над переводом и оформлением документов.

При этом активность торгов была низкой в преддверии рождественских праздников. В среду торговые площадки большинства стран Европы и США, а также ряда других государств будут закрыты.