Путин подшутил над своим полпредом цитатой из «12 стульев»

Президент России Владимир Путин на выставке сельхозпродукции в Адыгее подшутил над своим полпредом в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, взявшим палку колбасы с экспозиции.

На агроэкспозиции представлены десятки сортов сыра, хлеба, осетровые, молочная продукция, масла, разные сорта колбасы. Устинов, шедший за Путиным, взял со стола одну из палок колбасы, передает РИА «Новости».

«Колбасу положите», – с улыбкой сказал Путин, обернувшись к Устинову.

Тот рассмеялся и положил продукт обратно на стол.

«Верни колбасу, все прощу», – добавил после этого президент, вспомнив слова Остапа Бендера из фильма «12 стульев». В оригинале фраза звучала немного иначе: «Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!»