Умер главный архитектор Эрмитажа

В Санкт-Петербурге скончался главный архитектор музейного комплекса «Эрмитаж» Валерий Лукин, сообщили в пресс-службе музея.

«К сожалению, Валерия Павловича больше нет с нами. Информация о прощании с ним появится в ближайшее время», – сказал собеседник «Интерфакса».

Валерий Лукин работал в Эрмитаже с 1975 года отмечает RT. При его участии были отреставрированы Меншиковский дворец и Эрмитажный театр, а также Главный Штаб Эрмитажа.