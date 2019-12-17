ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

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17 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 17:00  |  vz.ru
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Санкциям США против «Северного потока – 2» помогут немецкие утки

Морскому пути «Северного потока – 2» мешают птицыФото: Stine Jacobsen/Reuters
У «Северного потока – 2» снова возникли проблемы. Только Россия справилась с задержкой строительства из-за Дании, как появилась угроза санкций США в новом году. Но ей не придали значения, ведь Газпром успевает закончить стройку раньше начала их действия. Но выяснилось – остались работы, которые надо срочно сделать этой зимой, а их проведению мешает миллион водоплавающих птиц. Чем это грозит проекту?  Подробности...
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Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время очередной встречи в ПекинеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Новости о получении Белоруссией китайского кредита в размере полмиллиарда долларов вызвали буйный приступ белорусо- и китаефобии, впрочем, именно у русофобов. Понятно почему сообщение о китайско-белорусских отношениях пытаются использовать сразу против трех государств – сближение Минска, Москвы и Пекина раздражает очень многих. Подробности...
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Какой корабль придет на смену «Адмиралу Кузнецову»

ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», похоже, еще на долгие годы останется единственным авианосцем в составе ВМФ РФФото: Министерство обороны Великобритании/
РИА Новости
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» заставил задуматься о том, какой корабль придет на смену этому крейсеру в ВМФ России. Официально подробности не раскрываются, однако некоторые заявления политического и военного руководства очень красноречивы. Есть признаки, что Россия вообще разучилась делать авианосцы – и поэтому вместо «Кузнецова» будет построен совсем другой корабль. Подробности...
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Первеза Мушаррафа вылечат от смертной казни

Генерал-диктатор Мушарраф может стать вторым пакистанским лидером, чья карьера завершилась казньюФото: Mian Kursheed/Reuters
Бывший президент Пакистана, генерал Первез Мушарраф приговорен к смертной казни за государственную измену. Ранее его же обвинили в организации убийства главного политического противника. Мушарраф – не первый пакистанский лидер, которому вынесли смертный приговор. Но у него есть шанс избежать расстрельной стенки. Почему экс-президента приговорили к высшей мере и что позволит ему остаться в живых? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Суета под леволибералами до добра не доводит

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Никто в здравом уме не может быть против руководителя только потому, что он – женщина. Но если из деловых качеств по разнарядке присутствует только вагина, то тут начинается всякая лажа. Подробности...
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В Европе за симпатии к Евромайдану можно получить в нос

Дмитрий Родионов, политолог
Майдан воспитал огромное количество наивных дурачков, которые верили, что нужны Европе. А некоторым потребовалось сбежать с Украины, чтобы узнать, что «европейские ценности» немного не такие, какими они их себе представляли. Подробности...
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Если есть выбор – любовь или деньги, выбирайте деньги

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Он нажил две квартиры в Москве, а потом познакомился с женщиной. Она очень любила деньги, постоянно влезала в кредиты и изменяла. Он продал квартиру и деньги подарил ей. Потратив их, она снова начала ему изменять. Тогда он продал вторую квартиру. Подробности...
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      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
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              ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

              17 декабря 2019, 16:53

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              Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал результаты нового мониторинга лучших практик управления в регионах, самых эффективных мер, которые инициировали главы субъектов России.

              Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ, в нем идет речь о самых интересных и эффективные мерах и проектах, предложенных главами субъектов Российской Федерации. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

              В топ-5 лучших практик с 9 по 15 декабря 2019 года попали: развитие мобильной медицины, Амурская область; демографические инициативы главы республики, Республика Коми; карта талантов Подмосковья, Московская область; образовательная онлайн-платформа, Ленинградская область; навигатор социальных услуг, Нижегородская область.

              Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что власти региона, оценив интерес населения к проекту «Онкологический патруль», в будущем году запустят два новых медицинских проекта. Глава региона предложил с учетом территориальной протяженности области в следующем году расширить «Онкологический патруль», а также реализовать проекты «Мобильная стоматология» и «Мобильные пункты вакцинации». Василий Орлов отметил, что в Приамурье также обновляется автомобильный парк скорой медицинской помощи. Через Минпромторг России регион получил 16 автомобилей, за счет средств областного бюджета приобретено семь санитарных машин.

              «Повышение мобильности в оказании медицинских услуг является одним из самых перспективных инструментов для повышения эффективности оказания помощи, профилактики, доступности услуг. Тем более, когда речь идет о такой важной специализации как онкология. Повышение мобильности позволяет получить для граждан услугу соответствующего качества», – прокомментировал директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

              С 1 января 2020 года в Республике Коми в полном объеме заработает новый комплекс мер социальной поддержки семей с детьми, разработанный по инициативе главы Республики Коми Сергея Гапликова. В числе новых мер поддержки – ежемесячное пособие на питание в размере 1 тыс. рублей беременным женщинам. Его будут выплачивать каждой женщине, которая ждет ребенка при сроке беременности не менее 12 недель, состоящей на учёте по беременности и родам в медицинской организации Республики Коми. Назначаться это пособие будет без учета каких-либо критериев нуждаемости. Помимо этого, с будущего года до 650 рублей в месяц увеличится пособие на питание малоимущим кормящим матерям. Получать его смогут все женщины этой категории. Ранее этот вид помощи малоимущие беременные женщины и малоимущие кормящие матери могли получить только по медицинским показаниям на основании врачебного заключения.

              Правительство региона увеличит объем средств, выделяемых на организацию отдыха и оздоровления детей. В 2020 году на эти цели направят 437 млн рублей, что почти на треть больше, чем в этом году. Приоритетным направлением оздоровления и отдыха детей из Республики Коми будут являться южные регионы, расположенные на Черноморском и Азовском побережьях.

              Со следующего года произойдет увеличение размера пособия на оплату проезда в пассажирском транспорте школьникам из многодетных семей. Размер пособия на проезд детям-учащимся из многодетных семей составит 500 рублей, кроме того, расширится категория получателей, которым оно назначается.

              «Меры социальной поддержки – не только ответ на нужды граждан, но и в какой-то мере меры по привлечению внимания к важным темам, носящие воспитательный характер. Новый комплекс мер соцподдержки семей с детьми, разработанный по инициативе главы Республики Коми – одна из таких историй. Ежемесячное пособие на питание в размере 1 тыс. рублей беременным женщинам – сама по себе сумма небольшая, но это дополнительное внимание семьи и общества к необходимости соблюдения режима питания и влияния его на здоровье будущего ребенка, а также мотивация к более ранней постановке на учет, что обеспечивает мониторинг состояния малыша и матери. И такие меры тоже капля по капле выведут общество на новый уровень внимания к здоровью детей и матерей», – отметила политконсультант Алена Август.

              В Московской области запущен пилотный проект по созданию единой платформы для развития человеческого потенциала «Карта талантов Подмосковья». Проект представляет собой информационную систему, которая включает данные по планам и интересам школьников, кадровому потенциалу региона, текущим экономическим трендам. Это позволит руководителям эффективнее принимать управленческие решения на основе полученных данных, а школьникам – эффективнее планировать свою профессиональную деятельность. В работы по созданию платформы войдут исследования текущей экономической ситуации и рынка образования в Подмосковье, тестирование школьников и внедрение системы профессиональной навигации, а также обучение специалистов на местах. Ожидается, что индивидуальные траектории развития для учеников 7-11 классов будут построены в 38 муниципалитетах.

              «Решение, которое сочетает в себе информационный ресурс и механизм профориентации для школьников средней и старшей школ. Решение не затратно для бюджета (информационные ресурсы уже прописаны в бюджете). Такая практика легко тиражируема и актуальна для семей старшеклассников», – сказал руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

              В Ленинградской области заработала образовательная онлайн-платформа «Современное образование Ленинградской области», которая станет единой точкой доступа в сети Интернет к услугам и сервисам для всех участников образовательного процесса. Система объединила региональную базу образовательных организаций, единый информационный образовательный портал, электронную школу, электронный детский сад, электронную запись в школу, социальный навигатор и федеральный реестр инвалидов. Ресурсы и сервисы информационной системы представлены на едином информационном образовательном портале Ленинградской области https://obr.lenreg.ru/ Он разделен на функциональные блоки – дошкольное, общее и профессиональное образование, чтобы максимально упростить пользование сайтом. На платформе представлены услуги и сервисы для всех участников образовательного процесса: от детей, их родителей и педагогов – до органов управления образованием. Родители теперь могут в режиме онлайн подобрать образовательные программы для детей, записать их в школу и на занятия в кружках и секциях, построить индивидуальные траектории развития. Для выпускников и студентов доступны профдиагностические тесты, онлайн-консультации от лучших региональных наставников в сфере образования, знакомство с профессиями и ведущими работодателями Ленинградской области, подбор практик и стажировок и многое другое. Для сотрудников сферы образования упростится работа по формированию и отправке отчетности

              «Государственные услуги должны идти по пути максимального удобства для граждан. Эта онлайн-платформа устроена по принципу «одного окна» – школа, детский сад, кружки. Это поможет родителям планировать образование детей более эффективно и экономить время», – отметила политолог Анна Федорова.

              В Нижегородской области появится навигатор социальных услуг. Навигатор представляет собой интерактивный каталог, содержащий лучшие социальные практики предпринимателей и некоммерческих организаций. Навигатор позволит сэкономить время на поиске нужной организации и подобрать наиболее соответствующую необходимым запросам клиента услугу. В нем будет представлена подробная информация об организации: год основания, состав команды, контакты, местонахождение и, что немаловажно, – результаты и достижения организации.

              «Объем мер социальной помощи населению довольно большой. Однако давно известна проблема неспособности власти адекватно донести информацию об этом до населения, реализовать свою функцию, прописанную, между тем, в Конституции. Развитие систем агрегаторов информации о социальной поддержке и повышение доступности этих данных для получателей – верное направление в работе власти Нижегородской области», – прокомментировал руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.


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