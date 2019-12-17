Пригожин ответил Мазаеву насчет «жалкого концерта» Носкова

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что перенесшему инсульт музыканту Николаю Носкову лучше «находиться на курорте», а не выступать на сцене.

«Каждый человек имеет право на свое мнение. Я работал с Николаем Носковым очень много лет. Он выдающийся музыкант. Если говорить объективно, Николай за год очень изменился в смысле прорыва. И если он будет лежать на пляже, как говорит Мазаев, в его жизни ничего не изменится. Он должен быть социально адаптированным, нужным в обществе», – сказал Пригожин в эфире НСН.

Продюсер подчеркнул, что нельзя бросать людей, которые находятся в подобном положении. «Лично я рыдал весь концерт. Это не для молодежи, а для тех, кто его знает. Я был очень впечатлен. А артисты, которые принимали участие в концерте, не хотели какой-то славы и популярности. Они хотели искренне его поддержать», – заключил Пригожин.

Носков перенес инсульт в марте 2017 года. 9 декабря состоялось первое выступление артиста за последние несколько лет. Мазаев назвал этот концерт «жалким зрелищем». «Я считаю, что лучше запомнить человека во всей его красе, а не выходить и показывать его в немощном состоянии. Я предполагаю, что это его возвращают на сцену люди, которые чего-то хотят», – заявил певец.