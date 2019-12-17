«Дылда» Балагова и мультфильм Бронзита вошли в шорт-лист «Оскара»

В короткий список претендентов на премию «Оскар» вошли фильм Кантемира Балагова «Дылда» и мультфильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса», сообщила Американская академия кинематографических искусств и наук.

В номинации за лучший иностранный художественный фильм Балагов будет бороться за премию с еще девятью фильмами из Чехии, Эстонии, Франции, Венгрии, Северной Македонии, Польши, Сенегала, Южной Кореи и Испании, передает ТАСС.

Прежде номинация носила название «Лучший фильм на иностранном языке», передает РИА «Новости».

Бронзит претендует на «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм».

Номинантов объявят в январе. Сама церемония вручения пройдет 9 февраля.

Напомним, фильм «Дылда» победил на Женевском кинофестивале.

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале. Фильм получил награду за лучшую режиссуру и приз международной федерации кинопрессы «за невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме».

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