Палата представителей США обвинила Сенат в нарушении конституции

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16 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 07:12  |  vz.ru
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Дешевые кредиты сделают россиян немного богаче

В 2020 году стоимость кредитов может вернуться на уровень 2013 годаФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Центробанк решился на пятое снижение ключевой ставки в этом году. У экспертов нет сомнений — он продолжит начатое дело в 2020 году. Более того, ставка впервые может вернуться к докризисному уровню 2013 года в 5,5%. «Свободных денег» у россиян станет больше, что поможет росту российской экономики. Однако есть факторы, которые могут этому помешать и вернуть ЦБ к политике закручивания гаек. Подробности...
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О самых сумасбродных идеях академика Сахарова предпочитают умалчивать

Разные ипостаси Сахарова мешают цельному его восприятиюФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
30 лет назад, 14 декабря 1989 года, умер Андрей Сахаров – отец советской водородной бомбы и икона правозащитного движения. Его жизнь до сих пор вызывает разнообразные, порой противоположные оценки, но его философские построения о будущем человечества предпочитают не вспоминать. В них много такого, что может поколебать восприятие академика Сахарова как одного из символов демократии. Подробности...
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США бездоказательно хвастают победой над С-400

Пентагон угрожает прорвать оборону российских систем ПВО с помощью новой тактической ракетыФото: lockheedmartin.com
Новая американская ракета средней дальности якобы способна преодолеть российскую систему ПВО, уверяет американский генерал Джон Рафферти. Первые испытания грозы российских систем защиты уже прошли и даже успешно. Через несколько лет эти ракеты начнут серийно производить. Неужели российская система С-400, доказавшая свою эффективность в Сирии, не сможет отразить нападение новой американской ракеты? Подробности...
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Британию накрыл «кризис бездомных»

Одна из самых богатых стран мира стремительно наполняется нищимиФото: Darren Staples/Reuters
Одна из самых богатых стран мира – Великобритания – странным образом погружается в кризис, характерный только для государств третьего мира. В стране стремительно растет количество бездомных, причем это не какие-то мигранты или маргиналы, а обычные представители британского среднего класса. Как же так происходит? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Еще пару лет мы сможем читать настоящие новости

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
То, что Россия – ядерная держава, которая показывает самостоятельность в принятии политических решений, ни у кого ведь сомнений не вызывает? Поэтому наша страна воспринимается на мировой арене, как потенциальный враг, представляющий опасность. Подробности...
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У взрослых вошло в моду детское сознание

Алексей Алешковский, сценарист
Красивые политологические теории весьма далеки от кровавой практики. Поэтому надежды Джина Шарпа могут питать юношей вроде Егора Жукова, но не меня, уже с четверть века наблюдающего, как «ненасильственные протесты» приносят в наш мир адский хаос. Подробности...
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Историческая победа Джонсона оказалась в стиле «Недайбог»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Победу консерваторам в Великобритании принесли не супертехнологии, не манифесты, не обещания, не яркость лидера, не всенародная поддержка – а умелое использование специфики избирательной системы и объединение элит против ключевого участника забега. Подробности...
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              Палата представителей США обвинила Сенат в нарушении конституции

                 16 декабря 2019, 06:42
              Фото: Alex Edelman/CNP/AdMedia/Global Look Press
              Текст: Антон Антонов

              Версия для печати  •
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              Председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер заявил, что американские сенаторы собираются «нарушить присягу и полностью подменить конституционный порядок».

              Он отметил, что в случае утверждения импичмента Палатой представителей дальнейшее разбирательство переходит в Сенат США. Фактически начинается судебный процесс, где Палата представителей становится стороной обвинения, а сенаторы – судом присяжных.

              Надлер подчеркнул, что американская конституция велит членам Сената «давать особую присягу во время заседаний в качестве суда по импичменту». Сенаторы клянутся «судить беспристрастно», передает ТАСС со ссылкой на ABC.

              Конгрессмен раскритиковал лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла, который намерен координировать свои действия с Белым домом. Как заявил Надлер, Макконнелл, «фактически являющийся старшим среди присяжных, заявляет о намерении сотрудничать рука об руку со стороной защиты»

              Макконнелл заявлял, что в ходе импичмента демократа Билла Клинтона президентская администрация также координировала действия с однопартийцами в Сенате.

              Напомним, в США Палату представителей сейчас контролируют демократы, а Сенат находится под контролем республиканцев.

              13 декабря юридический комитет Палаты представителей в утвердил обвинение против главы государства Дональда Трампа в рамках импичмента.

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