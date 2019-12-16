Палата представителей США обвинила Сенат в нарушении конституции

Председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер заявил, что американские сенаторы собираются «нарушить присягу и полностью подменить конституционный порядок».

Он отметил, что в случае утверждения импичмента Палатой представителей дальнейшее разбирательство переходит в Сенат США. Фактически начинается судебный процесс, где Палата представителей становится стороной обвинения, а сенаторы – судом присяжных.

Надлер подчеркнул, что американская конституция велит членам Сената «давать особую присягу во время заседаний в качестве суда по импичменту». Сенаторы клянутся «судить беспристрастно», передает ТАСС со ссылкой на ABC.

Конгрессмен раскритиковал лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла, который намерен координировать свои действия с Белым домом. Как заявил Надлер, Макконнелл, «фактически являющийся старшим среди присяжных, заявляет о намерении сотрудничать рука об руку со стороной защиты»

Макконнелл заявлял, что в ходе импичмента демократа Билла Клинтона президентская администрация также координировала действия с однопартийцами в Сенате.

Напомним, в США Палату представителей сейчас контролируют демократы, а Сенат находится под контролем республиканцев.

13 декабря юридический комитет Палаты представителей в утвердил обвинение против главы государства Дональда Трампа в рамках импичмента.

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