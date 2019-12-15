Генерал США похвастался «способной преодолеть» российскую ПВО ракетой

Американский генерал Джон Рафферти в интервью Breaking Defense заявил, что корпорация Lockheed Martin разрабатывает ракету Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля», которая якобы будет способна преодолеть российскую систему противовоздушной обороны.

Рафферти заявил, что на европейском театре боевых действий ракета будет использоваться в первую очередь для преодоления российской ПВО, передает РИА «Новости».

В Тихом океане, по словам американского генерала, ракета призвана противодействовать китайским боевым кораблям.

Precision Strike Missile, как ожидается, заменит тактическую ракетную систему ATACMS. По размеру ракета будет меньше предшественницы. Это позволит разместить в установках большее число зарядов, рассказал генерал.

Издание сообщает, что успешное испытание PrSM проводилось на полигоне «Уайт Сэндз» в Нью-Мексико десятого декабря. Ракета преодолела приблизительно 240 километров и поразила все цели.

Отмечается, что Precision Strike Missile может поступить на вооружение в 2023 году. Через два года ее планируется обновить, оснастив функцией отслеживания и уничтожения двигающихся целей в зависимости от их радиоизлучения.

В США ранее заявляли, что обладают планом прорыва российских ПВО в Калининградской области.

Военный эксперт Александр Горьков в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что у России достаточно тактических приемов, которые позволят противодействовать американской тактике преодоления российской ПВО.

В октябре президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что России удастся создать ударные комплексы, способные преодолеть любую систему противоракетной обороны.

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