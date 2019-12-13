Путин посетил завод двигателей в Татарстане

Президент России Владимир Путин посетил завод двигателей на производственной площадке автоконцерна «Камаз», который является одним из крупнейших российских предприятий по производству двигателей и силовых агрегатов.

Вместе с президентом на завод прибыли полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также президент Татарстана Рустам Минниханов, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, сообщает ТАСС.

В 2016-2019 годах на предприятии обновили оборудование для изготовления основных деталей двигателя, а также линии сборки двигателя, стенды испытания, линия стыковки, доукомплектовки и окраски силового агрегата.

Когогин рассказал главе государства о высоком уровне локализации производства нового двигателя Р6, серийное производство которого началось в июле этого года. Из общего числа деталей двигателя импортируется только 17%, еще 30% производится на площадках «Камаза», остальные 53% изготавливаются на других российских заводах.



Путин уточнил, какие именно детали импортируются, на что Когогин ответил, что генератор и стартер закупаются за рубежом, так как «Камаз» не устраивают российские аналоги.

«Но мы видим задачу в локализации», – сказал директор «Камаза». Путин также ознакомился с работой компьютерной системы контроля качества.

Ранее «Камаз» выразил готовность принять на работу сотрудников Ford Sollers, сокращаемых после закрытия заводов Ford в России.