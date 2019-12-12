В пропаже детей в Омскве заподозрили онлайн-игру

В Омске почти каждый день начали пропадать дети 11-12 лет. Родители заподозрили в странных инцидентах новую онлайн-игру, пишут СМИ.

В Омске 6 декабря 12-летний школьник угнал машину отца и скрылся, позже его нашли на пустыре в компании подростков. 7 декабря пропал 11-летний мальчик; его нашли утром, ночь ребенок провел в шалаше. Рано утром 9 декабря из школы-интерната пропал 12-летний подросток, которого также нашли спустя сутки поисков – он ночевал в подъезде. 12 декабря пропали сразу два 11-летних мальчика, одного из них нашли почти сразу, передает портал om1.ru.

Странная тенденция обеспокоила родителей всего города. В комментариях группы поискового отряда «Доброспас-Омск» в соцсети «ВКонтакте» одна из пользовательниц заметила, что в основном пропадают дети 2008 года рождения.

Женщина сообщила, что ее племянница, которой также 11 лет, рассказала о набирающей популярность среди школьников игре. Ее суть в том, чтобы уйти из дома на сутки так, чтобы никто не знал о местонахождении ребенка, даже друзья.

«Тот, кто выполняет, передает эстафету дальше. Вроде как в соцсетях эта тема идет», – поделилась пользовательница.

Отмечается, что в Сети имеется множество сведений о подобных играх. Впервые об этом заговорили в России еще в январе 2017 года.

Примечательно, что каждый год она повторяется, причем в основном в зимние месяцы.

Доказать, что ребенок участвует в игре практически невозможно, так как сразу после задания группу удаляют из соцсетей.

При этом в пресс-службе УМВД по Омской области рассказали, что не связывают исчезновение детей с опасным развлечением. Там отметили, что одновременно с поисковыми мероприятиями полицейские изучают ситуацию в семье пропавшего, в школе. Анализ показывает, что, как правило, уход из дома связан с непониманием в семье и конфликтами с одноклассниками. Кроме того, обычно отсутствует контроль над времяпрепровождением подростков.

Отмечается, что при каждом исчезновении ребенка по тревоге поднимают весь личный отдел полиции. На поиски выходят и десятки волонтеров.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала об игре для подростков «Синий кит» и «группах смерти» в соцсетях, а так же о том, как они стали проверкой для государства и общества в России.

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