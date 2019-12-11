В Мурманске открылись учебные мастерские по стандартам WorldSkills

В рамках нацпроекта «Образование» в Мурманском строительном колледже имени Н.Е. Момота открылись новые учебные мастерские, модернизированные по стандартам WorldSkills. На их создание было направлено более 15 млн рублей. С работой мастерских ознакомился лично глава региона Андрей Чибис.

Большая часть средств пошла на закупку оборудования, модернизацию и ремонт учебных помещений. Также были разработаны и реализованы актуальные образовательные программы профобучения, запущены курсы повышения квалификации педагогов и сотрудников, занятых в обслуживании нового оборудования. Кроме того, в колледже обеспечена возможность проведения промежуточной аттестации учащихся в форме демонстрационного экзамена.

«Очень хорошо, что новое оборудование появляется в лабораториях, но этого недостаточно, чтобы сделать наше образование высокотехнологичным, – сказал в ходе церемонии открытия мастерских губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Я специально езжу смотреть, как ребята занимаются, насколько им это интересно, какой спрос. Безусловно, мы увеличим расходы на то, чтобы оснащать наши средне-специальные учебные заведения современным оборудованием».

По словам главы региона, принципиально важно, чтобы ребята могли получить те профессии, которые востребованы на рынке. Очень важный элемент – создание системы «сшивки» между работодателем и учебным заведением. Это одна из прикладных задач – четкое понимание спроса, обеспечение взаимодействия с предприятиями, выявление лучших обучающихся и последующее трудоустройство. Эта площадка должна стать связующим звеном, акцентировал Чибис.

«Люди получают хорошую профессию, им важно быть уверенными в своем будущем. Эту «сшивку» мы запустим на другом уровне. В индустриальном колледже многие работодатели подписали соответствующие соглашения. Мы следим, чтобы они выполнялись. Сейчас подписано соглашение с одной из управляющих компаний, и наша задача – усилить эту компанию специалистами. То, как работают наши управляющие компании, не устраивает население. Потому нам надо не просто штрафовать, наказывать, а создавать альтернативные примеры, показывать, как можно работать, чтобы компания стала хорошим конкурентом на рынке, а потом и ориентиром для рынка», – сказал глава Заполярья газете ВЗГЛЯД.

«Кроме того, мы обратимся к крупным технологичным компаниям, чтобы совместно с учебными заведениями сделать лаборатории. Я выйду с таким обращением к коллегам и постараюсь, чтобы новое оборудование появлялось не только за счет бюджетных инвестиций, национальных компаний, но и за счет частных компаний, которые хотят развиваться на территории Мурманской области и Российской Федерации в целом», – резюмировал Андрей Чибис.