Китай призвал не политизировать спорт

Спорт должен оставаться вне политики, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя решение ВАДА о введении санкций в отношении российского спорта.

«Мы видели решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) и ответ России. Россия – важный член международного олимпийского сообщества. В России много хороших спортсменов, они внесли позитивный вклад в дело Олимпийского движения. Мы верим, что спорт не будет политизирован и права атлетов будут защищены. Мы также полагаем, что необходимо защищать беспристрастность, справедливость и чистоту международных спортивных соревнований», – передает ТАСС слова дипломата.

Она также добавила, что в Китае уделяется большое внимание борьбе с допингом.

«Мы также придерживаемся «нулевой» терпимости в отношении данного вопроса», – подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства КНР.

Тем временем глава комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тейлор Вопрос заявил, что участия российских спортсменов с допинговым прошлым в чемпионатах мира и Олимпийских играх требует дополнительного обсуждения.

«Вопрос допуска спортсменов с прошлыми нарушениями антидопинговых правил требует обсуждения», – сообщил Тейлор, отвечая на вопрос о возможном участии в чемпионатах мира и Олимпийских играх российских спортсменов, которые уже отбыли наказание за допинговые нарушения.

Напомним, в понедельник исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал обжаловать решение ВАДА по России.

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