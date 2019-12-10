Китай призвал не политизировать спорт

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10 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 11:31  |  vz.ru
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Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства

Граждане нашей страны за последние годы стали куда богаче, но им все равно есть куда стремитьсяФото: Zurab Kurtsikidze/EPA/ТАСС
«То ли неудачная шутка, то ли цинизм запредельного уровня». Такими словами эксперты оценивают рекомендации экспертов Всемирного банка по поводу того, как Россия должна наращивать свое богатство и так называемый человеческий капитал. Вместе с тем сам доклад содержит и ряд комплиментарных заявлений о том, насколько в целом богаты Россия и ее граждане. Подробности...
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Иван Грозный вернулся в свою столицу

Путь памятника Ивану Грозному в Александровскую слободу был долгимФото: Михаил Почуев/ТАСС
В городе Александрове, бывшей царской резиденции и фактической столице России, открыли памятник царю Ивану Грозному. Это всего лишь второй монумент Ивану IV в нашей стране. Ни один из них не установлен в Москве. Хотя опросы общественного мнения показывают, что роль Ивана Грозного в истории нашей страны положительно оценивает большинство россиян.  Подробности...
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Адвокат Новиков зовет украинских солдат в Москву

Илья Новиков – не единственный проукраинский активист среди российской либеральной тусовкиФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Еще один российский либеральный активист признался в своей симпатии к киевским властям и в намерении финансировать тех, кто убивает мирных жителей Донбасса. Речь идет о столичном адвокате Илье Новикове. Однако в его заявлениях есть куда более оскорбительные и наглые пассажи, причем в адрес своих же соратников. Само существование подобных деятелей наглядно показывает разницу между Москвой и Киевом. Подробности...
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Переговоры в Париже не помогут Донбассу

Конфликт в Донбассе пока заморожен – и маловероятно, что в ближайшее время что-то изменитсяФото: Alexander Ermochenko/Reuters
Украина готова существенно поменять свой подход к решению проблемы Донбасса. Это прямо следует из утечек по поводу того, какую переговорную позицию предъявит на встрече «нормандской четверки» Владимир Зеленский. Как президент Украины собирается изменить Минские соглашения и почему он заранее считает себя победителем? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Большой спорт надо отдать на откуп бизнесу

Сергей Лукьяненко, писатель
Если государство становится объектом пристального внимания и давления – то и «большой спорт» обязательно отгребет. И если чиновники соглашаются каяться, выступать под белыми флагами и т. д. – давить будут дальше. До упора. Подробности...
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России нужен «план Б» для ВАДА

Дмитрий Пугаченко, журналист
Если российские спортивные власти будут продолжать кидать дротики в портрет Григория Родченкова, а политики – повторять друг за другом мантру об антироссийском заговоре, ничего хорошего нашему спорту не светит. Подробности...
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Для Церкви будущего нужен откат настроек

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Монаху в священном сане тратить жалование, кроме себя, не на кого, а значит, сбережения обращаются в статусные вещи этого мира. Потому, как ни скандал с «попом на джипе», так за рулем почти обязательно монах. Подробности...
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      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
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      Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
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      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
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              Китай призвал не политизировать спорт

              10 декабря 2019, 11:11

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Спорт должен оставаться вне политики, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя решение ВАДА о введении санкций в отношении российского спорта.

              «Мы видели решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) и ответ России. Россия – важный член международного олимпийского сообщества. В России много хороших спортсменов, они внесли позитивный вклад в дело Олимпийского движения. Мы верим, что спорт не будет политизирован и права атлетов будут защищены. Мы также полагаем, что необходимо защищать беспристрастность, справедливость и чистоту международных спортивных соревнований», – передает ТАСС слова дипломата.

              Она также добавила, что в Китае уделяется большое внимание борьбе с допингом.

              «Мы также придерживаемся «нулевой» терпимости в отношении данного вопроса», – подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства КНР.

              Тем временем глава комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тейлор Вопрос заявил, что участия российских спортсменов с допинговым прошлым в чемпионатах мира и Олимпийских играх требует дополнительного обсуждения.

              «Вопрос допуска спортсменов с прошлыми нарушениями антидопинговых правил требует обсуждения», – сообщил Тейлор, отвечая на вопрос о возможном участии в чемпионатах мира и Олимпийских играх российских спортсменов, которые уже отбыли наказание за допинговые нарушения.
              Напомним, в понедельник исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

              Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.

              Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал обжаловать решение ВАДА по России. 

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