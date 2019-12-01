Савченко назвала Порошенко отвратительным и жадным человеком

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что при встрече с экс-президентом Украины Петром Порошенко, который на тот момент еще занимал пост главы государства, испытала отвращение.

«Человек отвратительный. Неприятно все – реакции, жадность, то, что он говорит», – передает ее слова РЕН-ТВ.

Савченко рассказала, что на встрече Порошенко со слезами говорил ей, что «пожертвовал кровные 180 млн гривен на фронт».

«Мне было странно, что он вообще говорит, что что-то там пожертвовал. Каждый человек пожертвовал. Иногда жизнь», – сказала Савченко.

Она заявила, что Порошенко говорил о деньгах «с такой болью», что сразу выдало в нем «жадного и алчного» человека.

В октябре Надежда Савченко заявила, что Порошенко врал о выполнении Киевом Минских соглашений, которые призваны разрешить конфликт в Донбассе.

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