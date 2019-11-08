Песков переадресовал судебным органам вопрос о возможности штрафа Путина

Президент Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, вопрос теоретической возможности наложения штрафа на главу государства должны решать представители судебного сообщества, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это вам нужно обращаться в судебные органы или читать законы. У президента есть определенный иммунитет, в остальном, наверное, это нужно проработать юридически даже не столько мне, сколько представителем судебного сообщества. Вопрос не ко мне», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о том, возможно ли в России оштрафовать главу государства по примеру ситуации с президентом США Дональдом Трампом.

Верховный суд штата Нью-Йорк в четверг постановил, что Трамп должен заплатить 2 млн долларов за урегулирование иска штата против благотворительных организаций президента США.

Офис генпрокурора штата Нью-Йорк требовал от фонда 2,8 млн долларов, которые были собраны благотворительным фондом Трампа и затем переданы его предвыборному штабу на выборах 2016 года. После этого средства пошли на благотворительные цели. Однако передача штабу средств, изначально собранных на благотворительность, была нарушением закона, счел суд. Формально Трампа признали виновным в «нарушении обязанностей попечителя» фонда.