Аппарат для приготовления шашлыка на балконе придумали в Ингушетии

Двое жителей Ингушетии сконструировали уникальное многофункциональное оборудование, при помощи которого можно жарить шашлыки на балконе многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Изобретение принадлежит жителю города Малгобек Исропилу Цечоеву и его брату. Мужчины создали «не имеющее аналогов в мире» оборудование, которое включает в себя шашлычный и коптильный аппараты с использованием новых технологий, передает «Интерфакс».

Как отметили в правительстве региона, 50 граммов угля достаточно для приготовления 30 шампуров шашлыка с помощью нового прибора. При этом готовить можно не только на улице, но и на балконах многоквартирных домов, так как задымления не будет.

К изобретению новаторов из Малгобека с вниманием отнеслись власти республики, куда братья обратились за финансовой поддержкой для развития проекта. Глава республиканского правительства Константин Суриков назвал изобретение очень интересным и рекомендовал заявителю представить в минэкономразвития Ингушетии полный пакет документов, в том числе бизнес-план, а также подготовить видеопрезентацию оборудования.

Напомним, 26 сентября в России запретили курить и готовить шашлыки на балконах. В МЧС подтвердили, что запрет касается в том числе курения. Первый штраф за курение на балконе был выписан жителю Ставропольского края. Курение на балконе привело к пожару.