Российские налоговики нашли ошибки при составлении рейтинга Doing Business

Федеральная налоговая служба заявила, что составители рейтинга Doing Business используют недостоверную информацию. В связи с этим ФНС просит Всемирный банк прояснить ситуацию.

«Результаты рейтинга сильно расходятся с данными независимых экспертов, а также опросами, проводившимися представителями российского бизнеса», – передает слова представителя ФНС РИА «Новости».

У налоговиков вызвали вопросы показатели, которые легли в основу последнего рейтинга Doing Business, согласно которому Россия в 2019 году поднялась с 31-й до 28-й позиции. Так, на место в рейтинге влияет показатель времени составления и подачи налоговой декларации. Всемирный банк считает, что в 2020 году предприниматели в России потратят на это в среднем 159 часов в год, однако клиенты компании 1С заявили, что это время составляет не более 32 часов. Более того, по результатам опросов ФНС, проведенных при точном следовании методологии рейтинга, этот показатель составляет не более 10 часов.

В связи с этим, отметили в ФНС, возникают вопросы об «исходной информации от респондентов». Запрос во Всемирный банк остался без ответа.

Также недоумение у ФНС вызвал показатель количества налоговых платежей. Составители считают, что оно увеличилось с семи до девяти после передачи в ФНС в 2015 году полномочий по администрированию страховых взносов.

«Администрирование социальных взносов и платежей осуществляется одним органом, а не тремя, и по трем платежам подается одна декларация. Это упростило администрируемую среду, сократило время, но составители рейтинга этого не учли», – заявили в ФНС.

Также Всемирный банк не засчитал отмену обязательной печати для хозяйственных обществ в России, не обратил внимание на отмену с 2019 года госпошлины при электронной подаче документов на государственную регистрацию компаний.

«ФНС имеет значительный положительный опыт сотрудничества со Всемирным банком и хорошо знает, что его специалисты обладают глубокой экспертизой и знаниями о лучших мировых практиках. Мы выражаем сожаление относительно отсутствия содержательного профессионального диалога и закрытости представителей команды Doing Business по налоговой тематике», – подытожили в ведомстве.

Напомним, в октябре Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место. В прошлом рейтинге результат России был на три ступени ниже – 31-е место из 190. Сообщалось, что Всемирный банк учел три реформы, которые были проведены в России.