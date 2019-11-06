Путин указал на важность повышения качества преподавания в школах

Президент Владимир Путин поприветствовал участников второго съезда Общества русской словесности, отметив важность повышения качества преподавания в школах, передает пресс-служба Кремля.

В тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля, указывается, что Путин отметил: «Важно, чтобы качество преподавания в школах неуклонно повышалось, чтобы деятельность учителей была творческой, отвечающей духу и запросам времени».

Российский лидер выразил уверенность, что «работа съезда внесет значимый вклад в консолидацию специалистов сферы образования, представителей государственных организаций и родительского сообщества».

Он отметил, что Общество русской словесности заботится о продвижении ценностей русского языка и литературы, укреплении позиций русского языка как языка межнационального общения, внедрении новых, современных методик преподавания гуманитарных дисциплин, формировании читательской культуры у подрастающего поколения.

«Грамотное владение и хорошее знание русского языка открывает большие возможности для личностного и профессионального становления молодежи, позволяет лучше ориентироваться в информационном пространстве, существенно расширить круг общения», – добавил глава государства.

Общество русской словесности (ОРС) ведет историю от Общества любителей российской словесности (ОЛРС) при Московском университете, которое было основано в 1811 году публицистом и педагогом Антоном Прокоповичем-Антонским.

Оно занималось изданием словарей, трудов в области филологии, правописания русского языка, литературоведения, издавало труды русских писателей.

В 1992 году ОЛРС воссоздали как общественную организацию по инициативе академика Дмитрия Лихачева. В 2012 году ОЛРС было исключено из единого государственного реестра юридических лиц по решению Минюста как фактически прекратившее деятельность.

Ранее Путин заявил, что в развитии русского языка есть тревожные сигналы.

До этого на Совете ученые предложили разработать новый федеральный закон о языковой политике России, а глава государства поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка в качестве государственного языка страны.