Швецию призвали вступить в НАТО из-за «агрессии» России

Властям Швеции в связи с «агрессивным поведением России» стоит в кратчайшие сроки рассмотреть возможность подачи заявки на членство в Североатлантическом альянсе, следует из направленного в парламент законопроекта депутата Умеренной коалиционной партии Швеции Борианы Оберг.

Из документа следует, что последние несколько десятилетий вопросы обороны не были приоритетными для Швеции в том числе из-за проводимой политики нейтралитета. Более того, вопрос вступления в НАТО не рассматривался всерьез даже на фоне постепенного вхождения в НАТО бывших стран-членов Организации Варшавского договора. Однако, как пишет Оберг, в последние годы неопределенность в мире возросла.

«Уровень безопасности вокруг нас значительно упал. Примеров этому много, однако самый, по всей видимости, важный момент – это агрессивное поведение России в отношении некоторых ее соседей в нашем ближнем зарубежье. … Эта агрессия показывает позицию России, она также четко дает понять, чем чревато неприсоединение к НАТО при наличии с ним лишь тесных союзнических отношений», – говорится в обосновании к законопроекту, передает RT.

Там отмечается, что в ходе конфликта в Донбассе Киев не мог рассчитывать от других стран на «что-то большее, кроме общих проявлений сочувствия», поскольку НАТО не оказывает военную помощь странам, не входящим в альянс. «То же самое будет касаться и Швеции в случае атаки на нас», – уверена Оберг.

«В этом вопросе по большому счёту даже заниматься изучением последствий не нужно. Швеция должна просто-напросто как можно скорее подать заявку на членство в НАТО, пока не стало слишком поздно», – полагает парламентарий.

Ранее шведские СМИ на фоне последних событий в Сирии назвали Россию «историческим врагом». В Совфеде ответили на публикацию шведских СМИ.