Эксперт: Издевательства над ребенком на Камчатке ставят вопрос к институту усыновления

Случай с издевательствами над приемным ребенком на Камчатке показывает, что в России нужно реформировать институт усыновления детей, заявила газете ВЗГЛЯД руководитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, снятый в камчатском городе Елизово – пьяная женщина издевается над голодным трехлетним мальчиком, бьет его по голове и нецензурно выражается. После публикации стало известно, что мать мальчика лишена родительских прав, поэтому ребенка воспитывал родной дядя, который также неоднократно избивал его. Сейчас ребенка передали временной семье.

«Мы должны прийти к такой системе, где хорошо подготовленные и обученные специалисты прежде всего внимательны к потребностям и жизненной ситуации ребенка. Также необходимо оценивать ресурсы и состояние приемной семьи. Здесь необходима помощь в сопровождении, чтобы не допустить ситуаций проявления агрессии и т.д. Многие просто не ожидают от себя таких эмоций, к тому же есть случаи, когда у усыновителя коммерческий интерес. Сегодня у нас все специалисты, которые готовят приемные семьи, без специального подготовленного образования, потому что такого попросту нет, а педагогических навыков может попросту не хватать», – сказала Альшанская.

Издевательства над детьми в России есть как в кровных, так и в приемных семьях, потому что наше общество достаточно терпимо к домашнему насилию, заявляет эксперт. Эта ситуация, несомненно, требует серьезных изменений как в государственной политике, так и в подходе со стороны граждан, считает Альшанская.