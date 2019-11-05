Названы самые вредные сладости

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие кондитерские изделия и сладости не стоит покупать.

По словам специалиста, не стоит есть сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры. «Трансжиры – это жидкие растительные масла, которые в результате химической реакции с водородом сделали твердыми. Их используют в кондитерском производстве под названием «кондитерский жир» или как маргарин. Это все, что добавляют в пирожные, торты и выпечку вместо сливочного масла, смешивая с подсластителями и синтетическими ароматизаторами», – пояснила Соломатина «Вечерней Москве».

Она также назвала вредными жареные изделия, например, пончики, которые жарят в кипящем масле, чаще всего в трансжире. Усугубляет ситуацию, по словам Соломатиной, то, что в начинку пончиков добавляют химические вещества, имитирующие вкус, и красители неорганического происхождения.

Диетолог также рекомендовала не покупать сладости с ярко-ядовитой «кислотной» окраской и резким «ароматом». «Подобные изделия бюджетны, так как трансжиры и химические ароматизаторы вкупе с красителями стоят совсем немного. Они продаются штучно или вразвес, их покупают. Но подобное пирожное – просто «бомба» для желудка», – предупреждает эксперт.

Предостерегла Соломатина и от импортных «мармеладных» конфет, имеющих яркую расцветку и напоминающих структурой резинку. Она отметила, что настоящий мармелад делают из агар-агара – вытяжки из водорослей, а безвредный пищевой краситель – это сок свеклы, куркума и прочие натуральные компоненты. По словам диетолога, в продающихся «красивых» конфетах загустители химические.

Отдельным направлением продукции, которая приносит вред потребителю, диетолог назвала газированные напитки. «По сути это жидкость с большим количеством сахара и химических добавок, которую подвергли газации. Углекислый газ раздражает слизистую, он ускоряет всасывание этой смеси. Кроме того, в сладкой газировке, коле присутствует фосфорная кислота. Она вымывает кальций из организма», – отметила Соломатина.

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