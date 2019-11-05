По факту смерти двух детей в Приморье возбуждено дело

Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело в связи с обнаружением тел трехлетней девочки и семилетнего мальчика.

«5 ноября в наполненном водой овраге в селе Летно-Хвалынское Спасского района обнаружены тела двух детей: мальчика семи лет и девочки трех лет», – сказано на сайте СК Приморья.

Там отмечено, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, двум и более лицам).

Дети пропали накануне вечером, после чего были организованы поиски, в результате которых тела детей были обнаружены в овраге с водой. По предварительным данным, причиной смерти детей стало утопление.

Также была организована процессуальная проверка по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Ранее сообщалось, что пропавшего в Бердске школьника нашли мертвым.