Российская авиабаза «Эребуни» в Армении не пострадала при пожаре

Российская авиабаза, дислоцирующаяся на территории аэропорта «Эребуни» в Армении, не затронута пожаром и продолжает работать в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

«Пожар на территории аэропорта Эребуни Республики Армения произошел не в расположении российской авиабазы Южного военного округа. Российская авиабаза, дислоцирующаяся на аэродроме Эребуни в Республике Армения, выполняет задачи в штатном режиме», – сказано в сообщении ЮВО, передает РИА «Новости».

Ранее в МЧС Армении информировали, что в Ереване загорелся ангар российской авиабазы «Эребуни».