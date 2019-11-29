Россия оказалась в числе крупнейших инвесторов Украины

За 2019 год Украина получила 1,81 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, Россия оказалась в числе крупнейших стран-инвесторов вместе с Кипром и Нидерландами, об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Кипрские инвестиции в экономику Украины составили 761 млн долларов, Нидерланды инвестировали 438 млн долларов, Россия – 220 млн долларов.

Далее в списке стран-инвесторов идут Швейцария (133 млн долларов) и Германия (89,9 млн долларов), сообщает «Страна.ua» со ссылкой на материалы ведомства.

Основными сферами, в которые инвестируют иностранцы в Украине: промышленность (32,9%), оптовая и розничная торговля (16,2%), финансовая и страховая деятельность (12,9%), операции с недвижимостью (12,9%) и научная и техническая деятельность (6,5%).

Ранее экс-премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что инвестировать в украинскую экономику очень выгодно.