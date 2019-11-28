Иммунолог указала на недостатки законопроекта об обязательных прививках для детей

Прививать детей необходимо, но об этом стоит сообщать родителям на лекциях в больницах и поликлиниках, а не принуждать их, заявила газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Ранее в Мосгордуме предложили законом обязать родителей делать прививки своим детям.

«Для того, чтобы было меньше отказов от прививок, нужно правильно объяснять, зачем это вообще нужно. Возможно, стоит устраивать в больницах лекции для родителей, на которых им расскажут, что в прививании нет ничего страшного», – говорит Логина.

Иммунолог подчеркнула, что прививки просто помогают организму ребенка адаптироваться к окружающей среде и формировать естественный врожденный иммунитет.

«За свою сорокалетнюю практику я не встречала никаких страшных побочных реакций на вакцинацию. Как иммунолог, я, безусловно, вижу в этом необходимость. Но с этической стороны понимаю, что нельзя заставлять людей что-то делать, особенно если это противоречит их принципам», – говорит Логина.

Ранее власти Москвы решили нестандартно проинформировать население о необходимости делать прививки и сняли клип про вампиров и антипрививочников.