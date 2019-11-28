Власти Москвы сняли клип про вампиров

Департамент здравоохранения Москвы заявил, что при создании ролика про вампиров и «антипрививочников» использовал нестандартный подход к проблеме.

Ранее в Сети появился видеоролик департамента здравоохранения, где поднимается проблема отказа от прививок. По сюжету, вампир приводит дочь на прием к врачу и интересуется, может ли его ребенок пить кровь «антипрививочников». Врач отвечает, что их кровь «может быть очень опасной».

«При коммуникации с москвичами мы отошли от сложных медицинских терминов, бюрократических конструкций и говорим с горожанами на одном языке. В конкретном случае с роликом про вампиров мы решили привлечь внимание к проблеме отказа от прививок с помощью юмора и нестандартного подхода», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы департамента.

Там добавили, что Всемирная организация здравоохранения назвала отказ от прививок одной из самых опасных угроз человечеству.

Напомним, 11 ноября президент Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал членов правительства во главе с премьером срочно последовать его примеру.

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