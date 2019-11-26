Лукашенко назвал современный спорт войной без правил

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современный спорт превратился в войну без правил и элементом политики.

«Тот же хоккей, футбол … – это сегодня не соревнование, даже не битва. Это война. Потому что спорт стал политикой. Как только увидели где-то, если это не американец, может быть, еще не китаец, так начинают прессовать», – заявил Лукашенко, передает БелТА.

Он привел в пример белорусского прыгуна в высоту Дмитрия Набокова, которого недавно отстранили от соревнований из-за подозрений в употреблении допинга. По мнению Лукашенко, спортсмена привлекли «за какую-то мелочь». «Видят, что он может кому-то помешать на Олимпиаде. К этому надо быть готовыми, это война без правил. В войне мало правил, но здесь вообще никаких правил, там в плен не берут, грубо говоря, а расстреливают сразу, даже не успеешь финишной ленточки достичь», – считает белорусский лидер.

Лукашенко также напомнил, что спортсмены должны соревноваться ради победы, а не ради денег. «Как можно вообще соревноваться за деньги? Я не понимаю, соревноваться надо за победу. А после победы приходи и требуй, что ты считаешь нужным: и деньги, и квартиры, и земельные участки, и прочее», – сказал Лукашенко.

Накануне стало известно, что комитет рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года. Кроме того, комитет ВАДА предложил исполкому запретить поднятие российского флага на любом крупном турнире в течение срока отстранения, а также запретить России принимать у себя какие-либо международные турниры.

В рекомендациях также отмечается, что РУСАДА придется заплатить штраф в размере 100 тыс. долларов или 10% от дохода организации за год, также РУСАДА должно будет компенсировать WADA расходы на проведение расследования.