Forbes назвал отрасли с самыми высокими зарплатами начальства

В 2019 году средняя зарплата гендиректора или президента компании нефтегазовой отрасли в России возросла почти в полтора раза – до 3,28 млн долларов. Такую оценку приводит Forbes.

Именно «нефтянка» находится на первом месте рейтинга Forbes по отраслям, руководители в которых получают наибольший доход.

На втором месте – компании тяжелой индустрии (средняя зарплата руководителей – 1,78 млн долларов), на третьем – телекоммуникационные компании (1,29 млн долларов).

В среднем топ-менеджеры инвестиционных банков зарабатывают1,2 млн долларов, занимая четвертую строчку списка.

Замыкают пятерку лидеров коммерческие банки (1,09 млн долларов).

На шестом месте находятся торговые сети (970 тыс. долларов), на седьмом – транспортные компании (920 тыс. долларов), на восьмом – строительные и девелоперские компании (710 тыс.долларов). Руководители страховых компаний в 2019 году в среднем получили 670 тыс. долларов, топ-менеджеры производителей потребительских товаров – 590 тыс. долларов, агрохолдингов – 520 тыс. долларов. На последнем месте находятся фармацевтические компании (400 тыс. долларов).

Добавляется, что самый большой рост среднего вознаграждения руководителя показали транспортные компании (49%), строительные и девелоперские компании (39%) и торговые сети (24%).

Forbes анализирует данные по зарплатам руководителей с 2006 года. В рейтинг входят 12 отраслей, руководители в которых получают больше всего.

За основу для составления рейтинга взяты суммы вознаграждений, которые крупнейшие компании из различных секторов экономики выплатили топ-менеджерам за 2018 год или назначили в 2019 году.

Исторический рекорд принадлежит нефтяникам. В 2013 году средняя зарплата президентов нефтегазовых компаний составила 3,77 млн долларов, напоминает издание.

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