Трассу Москва – Казань захотели продлить до Владивостока

Новая скоростная автотрасса Москва – Казань, которую планируется построить в 2027 году, в перспективе может быть продлена до Владивостока, сообщил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«Мы бы хотели, чтобы она (трасса Москва – Казань – прим. ВЗГЛЯД) дошла до Владивостока», – приводит его слова ТАСС.

«Пока в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдем дальше», – добавил глава «Автодора».

Петушенко отметил, что госкомпания «Автодор» была образована с целью создания опорной сети магистральных скоростных дорог «Север – Юг» и «Запад – Восток». «В коридоре «Север – Юг» мы уже ограничены морями: нам развиваться дальше некуда, к сожалению», – отметил он, напомнив, что реконструкция и строительство автотрасс от Финляндии через Санкт-Петербург, Москву, ЦКАД и далее в Крым и на Краснодарское побережье будут закончены в целом к 2022 году.

По его словам, возможность продления скоростного автокоридора до Владивостока будет зависеть от социально-экономического развития страны, добавил Петушенко.

Петушенко также сообщил, что госкомпания сформировала основной пул подрядчиков для строительства трассы Москва – Казань. По его словам, инвесторы проявляют большой интерес к проекту. «У нас замечательные деловые отношения с ВТБ, ВЭБ.РФ, Газпромбанком, Сбербанком. (…) От многих [инвесторов] есть письменные заверения об интересе в участии», – сказал он, уточнив, что официально пул инвесторов пока не сформирован.

Глава «Автодора» добавил, что госкомпания считает целесообразным начать строительство новой трассы Джубга – Сочи с двух головных участков – дорог в обход Туапсе и Лазаревского. Предполагается, что участки могут быть построены к 2030 году. Он уточнил, что на строительство этой трассы «до 2024 года денег нет».

Напомним, 1 ноября Кабмин окончательно одобрил строительство транспортного мегапроекта – автомобильной дороги Москва – Казань, входящей в международный транспортный коридор Европа – Западный Китай. Строительство трассы обойдется в 730 млрд рублей. Дорога будет полностью готова к 2027 году.

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