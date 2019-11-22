В Крыму опровергли возобновление паромного сообщения с Турцией

Крым готов к возобновлению паромного сообщения с Турцией и другими странами, однако оно пока не началось, хотя переговоры уже ведутся, сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

«Никакого парома не запускалось между Крымом и Турцией. Ни вчера, ни сегодня. И завтра тоже не будет, – сказал Карпов, сообщает ТАСС.

Однако он отметил, что переговоры по этому вопросу ведутся. «Переговоры у нас ведутся не только с Турцией, но и с другими странами: паромная переправа, и прием других судов с любых территорий, у нас все к этому готово», – подчеркнул он.



Карпов подчеркнул, что в Крыму готовы к предложениям о морском сообщении. «Понятно, есть какие-то ограничения по приемке судов у портов. Но в целом порты у нас работоспособные, есть таможенные службы, портовые службы, которые могут оказывать комплекс услуг, связанных с перемещениями грузов и пассажиров. Поэтому, может быть, не ко всему, но к сообщению они точно готовы», – добавил он.

Ранее директор автономной некоммерческой организации «Южный региональный центр поддержки экспорта» Наталья Серова заявила, что паромы будут ходить раз в неделю между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак, позже посол Украины в Турции заявил, что турецкий МИД опроверг эту информацию.

В марте 2017 года Турция приостановила паромное сообщение с Крымом. Киев сообщил, что Анкара заверила украинские власти в запрете турецким судам посещать полуостров. Позже в Крыму руководство «Крымских морских портов» провело переговоры с судовладельцами о начале работы прямой автопаромной линии между Крымом и Турцией, проект был назван перспективным.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД