Швеция заявила о вхождении в ее воды российского корабля

Вооруженные силы Швеции сообщили, что российский корабль нарушил территориальные воды королевства.

«17 ноября российский государственный корабль зашел на шведскую территорию к западу от Гетеборга. Поскольку у судна не было действующего разрешения, Вооруженные силы расценивают это как нарушение правил пребывания на территории страны», – сказано в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Отмечается, что ВС Швеции уведомили о произошедшем правительственную канцелярию.

Ранее сообщалось, что перехваченная Швецией «российская подлодка» оказалась сломанным буем.