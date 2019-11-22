Малышева перечислила первые признаки рака мозга

На наличие глиобластомы или опухоли головного мозга может указывать ряд признаков, в том числе деформация черт лица, рассказала телеведущая и врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале.

«Во время сдавливания головного мозга у пациента могут произойти визуальные изменения в носогубных складках», – приводит РИА «Новости» слова Малышевой.

Она добавила, что на возможное наличие заболевания могут указывать трудности в речи, изменение походки, а также другие внезапные проблемы со здоровьем. Малышева отметила, что организм больного отказывается и не может выполнять любые функции.

Телеведущая посоветовала при обнаружении подобных симптомов сразу же обращаться к неврологу.

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